Chiesa proposto al Napoli e al Como
Il nome di Federico Chiesa è stato proposto al Napoli e al Como come possibile acquisto. Dopo la decisione di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, si stanno valutando diverse opzioni di mercato. Tra i nomi circolati, quello dell’attaccante viene considerato tra i più interessanti. La trattativa non è ancora ufficiale e le società coinvolte stanno valutando le offerte. La scelta del nuovo allenatore non ha ancora modificato le strategie di mercato.
Una volta scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore al posto di Conte (in vacanza ad Ischia insieme al presidente De Laurentiis), intorno al Napoli si stanno facendo tanti nomi, tra cui quello di Federico Chiesa. Calciomercato Napoli, occhio al nome di Chiesa. L’ex giocatore della Juventus, come riportato da Tuttosport in un articolo a firma di Nicolò Schira, potrebbe tornare a giocare per una squadra del campionato di Serie A: “Federico Chiesa, infatti, può lasciare il Liverpool e ripartirebbe volentieri dalla Serie A: il Liverpool l’ha proposto a Como e Napoli. Al momento non si registrano sviluppi particolari, anche perché i partenopei nel ruolo riscatteranno Alisson Santos dal SP per 16,5 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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