chiesa proposto al napoli e al como

Notizia in breve

Il nome di Federico Chiesa è stato proposto al Napoli e al Como come possibile acquisto. Dopo la decisione di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, si stanno valutando diverse opzioni di mercato. Tra i nomi circolati, quello dell’attaccante viene considerato tra i più interessanti. La trattativa non è ancora ufficiale e le società coinvolte stanno valutando le offerte. La scelta del nuovo allenatore non ha ancora modificato le strategie di mercato.