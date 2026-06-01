Chiesa strizza l’occhio al ritorno in Serie A | il Como valuta il colpo per aumentare i formati in Italia

Notizia in breve

Il Como sta considerando l’acquisto di un calciatore italiano per rafforzare la rosa e rispettare le quote di giocatori formati nel paese. La società sta valutando il nome di Federico Chiesa come possibile inserimento. La trattativa non è ancora definita, ma si fanno avanti le prime ipotesi di contatto tra le parti. La decisione finale dipenderà dall’offerta e dalle trattative in corso. Intanto, il club si prepara a rafforzare la squadra per la prossima stagione.