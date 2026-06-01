Chiesa strizza l’occhio al ritorno in Serie A | il Como valuta il colpo per aumentare i formati in Italia
Il Como sta considerando l’acquisto di un calciatore italiano per rafforzare la rosa e rispettare le quote di giocatori formati nel paese. La società sta valutando il nome di Federico Chiesa come possibile inserimento. La trattativa non è ancora definita, ma si fanno avanti le prime ipotesi di contatto tra le parti. La decisione finale dipenderà dall’offerta e dalle trattative in corso. Intanto, il club si prepara a rafforzare la squadra per la prossima stagione.
Federico Chiesa, scenario italiano sempre vivo: il Como adesso valuta il suo nome per completare la quota “local”. Aria di cambiamento in casa Liverpool. Dopo il biennio con Arne Slot, i Reds valutano una profonda ristrutturazione della rosa e tra i possibili partenti torna a figurare Federico Chiesa, già vicino all’addio nelle scorse sessioni di mercato. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Secondo Cronache di Spogliatoio, sul giocatore si è acceso il concreto interesse del Como, che deve aumentare il numero di calciatori “formati localmente” in vista della Champions League. Le regole UEFA impongono infatti una rosa da 25 elementi con almeno 8 giocatori cresciuti nei vivai nazionali, limite che restringe a 17 il numero degli stranieri utilizzabili. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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