Como-Napoli tutti i numeri | al Sinigaglia il Napoli non vince da 24 anni una sola vittoria nelle ultime sette sfide

La partita tra Como e Napoli, valida per la 35ª giornata di Serie A, si gioca al Sinigaglia. Il Napoli non ha vinto in questa stadio da 24 anni e ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette sfide contro il Como. La sfida rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre e si svolge in un momento di classifica diverso rispetto alle precedenti occasioni.

Como-Napoli, tutti i numeri e le curiosità della sfida del Sinigaglia Como-Napoli è la partita della 35ª giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 18:00 al Sinigaglia, e i numeri che la circondano raccontano una storia diversa da quella che il tifoso del Napoli potrebbe immaginare. Perché il Como, per gli azzurri, è diventato un problema. E perché il Como di Fabregas è una squadra che sta riscrivendo la storia del club. Quando è stata l’ultima vittoria del Napoli al Sinigaglia?. L’ultima vittoria del Napoli a Como risale al 6 gennaio 2002: finì 0-2 in Serie B, con gol di Magoni nel primo tempo e Stellone nella ripresa. Sono passati più di 24 anni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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