Stasera su Italia 1 va in onda il thriller “Chief of Station - Verità a tutti i costi”. Il film vede Aaron Eckhart nel ruolo principale e dura circa 100 minuti. La trama si concentra su un agente segreto coinvolto in operazioni di spionaggio e vendetta. La pellicola è stata trasmessa per la prima volta nel 2023.

Stasera su Italia 1 va in onda il thriller d'azione Chief of Station - Verità a tutti i costi: trama, cast e curiosità sul film con Aaron Eckhart tra spionaggio e vendetta. Stasera, martedì 2 giugno, in prima serata su Italia 1, arriva in prima TV assoluta il thriller di spionaggio Chief of Station - Verità a tutti i costi, diretto da Jesse V. Johnson nel 2024. Un film che mescola azione, intrighi internazionali e una rete di cospirazioni legate al mondo dell'intelligence. Ecco trama, cast e dettagli. La trama di Chief of Station: tra CIA, vendetta e complotti internazionali Protagonista della storia è Benjamin Malloy, ex capostazione della CIA in Europa orientale, che si ritrova a Budapest insieme alla moglie Farrah durante quello che doveva essere un anniversario di matrimonio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Movieplayer.it - Chief of Station – Verità a tutti i costi stasera su Italia 1: trama, cast e durata del thriller

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHIEF OF STATION - VERITÀ A TUTTI I COSTI (2024) | Promo tv del film con Aaron Eckhart

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La sala professori stasera su Rai 3: trama, cast e durata del thriller tedesco

Omicidi a Les Saintes stasera su Rai 2: trama, cast e durata del thriller franceseSu Rai 2 va in onda “Omicidi a Les Saintes”, un tv movie francese che apre il ciclo ‘Nel segno del giallo’.

Temi più discussi: Chief of Station - Verità a tutti i costi; Promo: Chief of Station - Verità a tutti i costi Video; Downton Abbey, il gran finale stasera in TV: quando e dove vederlo; Programmi TV 24 maggio 2026: cosa vedere stasera.

Chief of Station – Verità a tutti i costi stasera su Italia 1: trama, cast e durata del thrillerStasera su Italia 1 Chief of Station – Verità a tutti i costi: trama, cast completo, durata e curiosità sul thriller di spionaggio con Aaron Eckhart in prima TV. movieplayer.it

Chief of Station – Verità a tutti i costi: trama, cast e streaming del filmChief of Station - Verità a tutti i costi: trama, cast e streaming del film in onda stasera, martedì 2 giugno 2026, alle ore 21,20 ... tpi.it