Un thriller psicologico ambientato in una scuola che diventa teatro di conflitti morali e sospetti: La sala professori racconta la crisi della fiducia e dell'autorità attraverso una storia intensa e attuale. Stasera venerdì 29 maggio arriva in prima visione assoluta su Rai 3, nel ciclo Il grande cinema d'autore, il thriller psicologico La sala professori, firmato dal regista?lker Çatak. Un'opera intensa e claustrofobica che trasforma una scuola in un campo di tensioni morali e sospetti crescenti. La trama: quando la giustizia diventa un labirinto morale Al centro della storia c'è Carla Nowak, giovane insegnante di matematica ed educazione fisica, convinta sostenitrice del dialogo e della trasparenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La sala professori stasera su Rai 3: trama, cast e durata del thriller tedesco

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