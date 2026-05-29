La sala professori stasera su Rai 3 | trama cast e durata del thriller tedesco

Da movieplayer.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un thriller psicologico ambientato in una scuola che diventa teatro di conflitti morali e sospetti: La sala professori racconta la crisi della fiducia e dell'autorità attraverso una storia intensa e attuale. Stasera venerdì 29 maggio arriva in prima visione assoluta su Rai 3, nel ciclo Il grande cinema d'autore, il thriller psicologico La sala professori, firmato dal regista?lker Çatak. Un'opera intensa e claustrofobica che trasforma una scuola in un campo di tensioni morali e sospetti crescenti. La trama: quando la giustizia diventa un labirinto morale Al centro della storia c'è Carla Nowak, giovane insegnante di matematica ed educazione fisica, convinta sostenitrice del dialogo e della trasparenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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