Gli assistenti del Liverpool di Andoni Iraola sono stati annunciati in un articolo pubblicato recentemente su un sito inglese.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Arne Slot è stato esonerato dal Liverpool lo scorso fine settimana dopo aver supervisionato uno dei punteggi più bassi per raggiungere la qualificazione alla Champions League nella storia moderna della massima serie. Andoni Iraola, ex giocatore dell’Athletic Bilbao diventato allenatore del calcio ‘Rock n Roll’, rimane in pole position per prendere le redini del Liverpool. Lo spagnolo, che ha guidato il Bournemouth alla qualificazione agli Europei nella stagione 202526, porterà con sé ad Anfield i membri del suo staff tecnico, ma chi sono? Potrebbe piacerti Gli assistenti di Andoni Iraola al Liverpool. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chi sono gli assistenti del Liverpool di Andoni Iraola?

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