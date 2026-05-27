Chi è Andoni Iraola il tecnico in total black che potrebbe arrivare al Milan

Andoni Iraola, tecnico in total black, potrebbe approdare al Milan. Secondo fonti, il club ha inviato rappresentanti a Londra per incontrarlo, e il contratto potrebbe estendersi fino al 2029. Xavi è considerato una seconda opzione nel caso in cui l’accordo con Iraola non vada in porto. La trattativa è in corso, mentre non sono stati resi noti dettagli ufficiali.

Andoni Iraola arriva al Milan? Messo così sembra uno di quei nomi che circolano a giugno solo per riempire i siti di sport, e invece no: Ibrahimovic e Cardinale sono già volati a Londra per incontrarlo, il contratto potrebbe durare fino al 2029, e Xavi è già diventato una seconda opzione. La domanda non è se sia il profilo giusto, è perché non ci abbiano pensato prima. Andoni Iraola nasce a Usurbil, un comune di diecimila anime nel cuore della provincia di Gipuzkoa, nei Paesi Baschi spagnoli. Cresce nel calcio di quella terra, quello dove si entra nell'Antiguoko Academy in compagnia di certi Mikel Arteta, Xabi Alonso e Aritz Aduriz, dove la filosofia di gioco ha radici belle profonde. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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MILAN, LICENZIATI TUTTI! IRAOLA IN ARRIVO: CARDINALE RIBALTA IL CLUB

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