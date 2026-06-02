Nel Gruppo C, si discute su quali squadre si qualificheranno tra Brasile, Svezia, Haiti e Marocco. La Gazzetta dello Sport ha analizzato le possibilità di ciascuna formazione, senza fare pronostici definitivi. La prima puntata della Tripletta Mondiale online si concentra proprio su questa fase del torneo, offrendo uno sguardo sulle chance di qualificazione di ogni squadra. La discussione si basa su analisi e dati disponibili, senza prevedere risultati certi.

Nella prima puntata della Tripletta Mondiale online sul canale youtube della Gazzetta dello Sport un'analisi anche del gruppo C: chi e come si qualificheranno Brasile, Svezia, Haiti e Marocco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi si qualificherà tra Brasile, Svezia, Haiti e Marocco? Il pronostico del Gruppo C

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World Cup '26 Group A Preview & Predictions | South Africa, South Korea, Mexico or Czechia

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