Mobile Made in Italy | nuove rotte tra Brasile e Marocco contro i dazi

Il settore del mobile italiano sta riorganizzando le proprie rotte di esportazione, puntando su nuovi mercati tra Brasile e Marocco. Questa strategia nasce in risposta alle tensioni geopolitiche e all'introduzione di nuovi dazi che interessano il settore. Le aziende cercano di adattarsi alle restrizioni commerciali, modificando i percorsi di distribuzione e cercando di mantenere la propria presenza all'estero.

Il comparto del mobile italiano sta ridisegnando la propria mappa commerciale per contrastare le frizioni geopolitiche e i nuovi dazi. Mentre l’attenzione si concentra sul Salone imminente tra il 21 e il 26 aprile, le aziende del settore stanno spostando i propri equilibri verso mercati alternativi come il Brasile e il Marocco, cercando di compensare la flessione registrata nelle aree del Golfo. Diversificazione geografica e nuove rotte commerciali. I dati analizzati da Sace e Intesa Sanpaolo delineano un quadro di resilienza strategica. La filiera italiana, che si prepara alla vetrina espositiva di fine mese, non subisce passivamente le turbolenze dei mercati tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mobile Made in Italy: nuove rotte tra Brasile e Marocco contro i dazi Leggi anche: Design e Made in Italy: l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano Made in Italy USA: dazi e caos norme frenano le impreseMade in Italy negli USA: la sfida dei dazi e la ricerca di stabilità Il mercato statunitense resta cruciale per l'Italia, nonostante i dazi.