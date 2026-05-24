Samantha De Grenet ha rivelato di aver avuto un matrimonio durato otto mesi, celebrato quando era molto giovane. La conduttrice ha condiviso questa esperienza durante una trasmissione televisiva, ripercorrendo un capitolo della sua vita privata che si è concluso poco dopo il matrimonio. Non sono stati forniti dettagli sul nome del partner o sulle circostanze della separazione. La rivelazione riguarda esclusivamente il breve periodo di matrimonio e la sua esperienza personale.

Samantha De Grenet ha ripercorso in televisione uno dei capitoli più delicati della sua vita privata, raccontando il matrimonio celebrato giovanissima e concluso dopo pochi mesi. Ecco il perchè di una scelta nata in un momento di grande sofferenza e sfociata in una lunga battaglia per ottenere l’annullamento. Leggi anche: Samantha De Grenet preoccupa tutti, apparsa molto dimagrita: il racconto della malattia della madre Negli anni, Samantha De Grenet, ha spesso raccontato pubblicamente i passaggi più importanti della sua vita sentimentale, senza nascondere errori personali, sofferenze e ripensamenti. Intervistata da Caterina Balivo, la conduttrice e showgirl è tornata a parlare di un episodio molto doloroso del suo passato: il matrimonio celebrato giovanissima e terminato dopo appena otto mesi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sapevate che il matrimonio di Samantha De Grenet è durato 8 mesi? Ecco con chi si era sposata

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