Un'azione israeliana contro una flottiglia nel mare vicino alla Grecia ha suscitato reazioni a livello globale. Nel frattempo, sono stati fermati alcuni italiani coinvolti nell'evento. Le autorità hanno definito l'iniziativa come favorevole a Hamas e hanno avviato indagini sui partecipanti. La vicenda ha attirato l'attenzione di diversi paesi e ha portato a dichiarazioni ufficiali da parte di figure pubbliche.

Le 45 barche non intercettate si trovano ora nei porti greci mentre gli attivisti portati in Israele verranno a breve espulsi. Ecco chi sono gli italiani fermati L’azione israeliana sulla Flotilla al largo delle acque greche è oggetto di discussione a livello internazionale. Sono 22 in tutto le barche che lo Stato ebraico ha fermato, mentre le altre 45 della spedizione si trovano attualmente nei porti della Grecia. Non è chiaro quando e se la spedizione proseguirà e nel frattempo proprio la Grecia ha sottolineato he non ci sono state interlocuzioni con Israele per il blocco. I 175 attivisti intercettati sono sbarcati a Creta mentre il brasiliano Thiago Avila e il palestinese Saif Abu Keshek, fermati da Israele a largo di Creta, saranno portati in territorio israeliano per essere interrogati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump condanna la Flotilla e minaccia chi la sosterrà: “Iniziativa filo-Hamas”. Chi sono gli italiani fermati

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