Durante una partita di gioco, Anthea ha completato una rimonta decisiva nelle ultime manches, ribaltando il risultato atteso e conquistando la vittoria. Gerry Scotti, presente in studio, si è mostrato sorpreso dall’esito finale. La partita si è conclusa con una finale che ha modificato nettamente la previsione iniziale, grazie a una strategia vincente messa in atto nell’ultima fase del gioco.

Una partita decisa sul filo, con una rimonta costruita manche dopo manche e una finale che ha ribaltato l’esito atteso. Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda lunedì 1 giugno, in studio si sono confrontati Anthea, Alessandro e Nadia, con un risultato che ha sorpreso pubblico e conduttore. Nelle fasi iniziali, la gara sembrava indirizzata: a prendere il comando è stato Alessandro, concorrente napoletano e medico laureato in biologia, capace di centrare uno dei traguardi più ambiti del quiz. Durante il segmento Jackpot, grazie a una soluzione determinante, ha conquistato il maialino dal valore di 34mila euro, portando entusiasmo in studio e accumulando un vantaggio significativo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Chi è davvero la nuova campionessa”. La ruota della fortuna, arriva Anthea e ribalta tutto. Poi la scoperta, anche Gerry Scotti scioccato

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La ruota della fortuna, arriva Anthea e ribalta tutto: chi è la nuova campionessaAnthea ha vinto la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda lunedì 1 giugno.

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Ma conoscete davvero #Scotti? È un uomo di spettacolo da oltre 40 anni e si sa che gli piace ironizzare su tutto. Ogni giorno leggiamo e sentiamo cose ben peggiori, ma si contesta sempre Gerry. Forse perché fa male a tanti il successo de #LaRuotaDellaFort x.com

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