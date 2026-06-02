Briciola è la mascotte a quattro zampe dei Carabinieri, nota per la sua presenza durante le cerimonie ufficiali italiane. È stata presente in diverse occasioni solenni del Paese insieme al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. La mascotte si distingue per le sue dimensioni ridotte e il grande carisma, diventando una figura riconoscibile e amata nelle manifestazioni pubbliche delle forze dell'ordine.

Per anni è stata una delle presenze più amate e riconoscibili delle cerimonie ufficiali italiane. Piccola di statura ma enorme per carisma, Briciola ha accompagnato il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo nelle occasioni più solenni della vita istituzionale del Paese. Oggi, però, si chiude un capitolo importante della sua storia, dopo aver preso parte ancora una volta alla parata del 2 giugno, la cagnolina mascotte dell'Arma si prepara a lasciare il servizio attivo per godersi una meritata pensione. A quasi 14 anni, Briciola saluta dunque il pubblico che l'ha vista crescere e diventare una vera e propria celebrità, capace di conquistare militari, cittadini e persino il Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Briciola, la mascotte a quattro zampe dei Carabinieri

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L'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensione

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2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensioneIl 2 giugno si svolge l’ultima parata con Briciola, la mascotte dei Carabinieri che va in pensione.

Temi più discussi: 2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensione; 2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensione; L’ultimo 2 giugno di Briciola, la cagnolina che non ha mai avuto paura dei cavalli; Briciola va in pensione, l'ultima parata del 2 giugno della cagnolina mascotte dei carabinieri: non ha mai avuto paura dei cavalli.

Debbo dedurre che per Lei lo storico dell’arte valga meno di briciola, mi sembra un po’ troppo restrittivo il confronto. x.com

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