Briciola, la mascotte dei carabinieri della Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo, si ritira. La piccola mascotte, che pesa circa 5 chili, è diventata nota sui social e tra le forze dell’ordine. La sua presenza è stata caratterizzata da un ruolo simbolico e di rappresentanza. La decisione di smettere è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi del pensionamento.

Forlì, 2 giugno 2026 – Piccola di statura, ma ormai una vera celebrità dell’Arma (e dei social). Si chiama Briciola, pesa appena 5 chili ed è la mascotte della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. A prendersi cura di lei e ad addestrarla è il luogotenente forlivese Fabio Tassinari, da 25 anni alla guida della storica formazione musicale di stanza a Tor di Quinto, a Roma. L’ultima sfilata di una piccola grande star. Quella di oggi a Roma è stata l'ultima sfilata del 2 giugno per la cagnolina che ha compiuto 14 anni e sta per andare in (meritata) pensione. Briciola non è una cagnolina qualunque. Ha sfilato nelle più importanti cerimonie istituzionali, ha conquistato il pubblico di Sanremo ed è riuscita perfino a strappare più di un sorriso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Briciola, la mascotte dei carabinieri va in pensione. “E’ piccola, ma molto tosta”

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L'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensione

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