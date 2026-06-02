Una terapia endovenosa, nota come IV Therapy, consiste nell’iniettare direttamente in vena un cocktail di sostanze. Si afferma che questa procedura possa aiutare a migliorare le condizioni di salute e ringiovanire il corpo. Tuttavia, sono emersi anche dubbi e critiche riguardo all’efficacia e alla sicurezza di questo trattamento. La procedura viene praticata in alcuni centri estetici e cliniche, senza approvazioni ufficiali di grande rilievo.

Mandare indietro le lancette dell’orologio grazie a un cocktail di sostanza iniettate in vena. È la promessa della IV Therapy (Intravenous Therapy), un approccio che punta a dare al corpo quello che gli occorre per funzionare ‘in condizioni di giovinezza’. Una sorta di tentativo di hackerare la biologia, che però al momento ha un’efficacia limitata e tanti punti di domanda. Ma di che si tratta e cosa dice la ricerca su questa strategia, che prevede una batteria di analisi piuttosto costose? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a Franco Bassetto, direttore Unità Operativa complessa di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedale Università di Padova, professore ordinario di chirurgia plastica all’Università degli Studi di Padova e presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica (Sicpre). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Che cos’è la IV Therapy e come funziona, l’analisi tra luci e ombre

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