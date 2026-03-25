Mina compie 86 anni | la carriera tra luci e ombre

Oggi si celebra il 86° compleanno di Mina, nota come la “Tigre di Cremona”. La cantante ha avuto una carriera ricca di successi, i cui brani sono ancora ascoltati e apprezzati. Nonostante si sia ritirata dalle scene pubbliche quasi cinquant’anni fa, la sua musica continua a essere presente nel panorama musicale italiano.

La “Tigre di Cremona” oggi come 86 anni. L’immortalità dei sui brani ha superato anche il fatto che si sia ritirata dalle scena pubblica da quasi cinquant’anni. Tramite recenti duetti e singoli, però, la celebre cantante italiana fa sentire ancora la sua presenza Oggi 25 marzo è il compleanno di Mina.L’icona della musica e della televisione compie 86 annie i suoi successi riecheggiano ancora come se il tempo non fosse mai passato. Nel 1960, a soli vent’anni, Mina ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzoneÈ vero, tornando poi un anno dopo con la celebreLe mille bolle blu. Il ’60 per la “Tigre di Cremona” è stato un anno decisivo, in seguito alla svolta arrivata grazie all’interpretazione della canzoneIl cielo in una stanzadi Gino Paoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mina compie 86 anni: la carriera tra luci e ombre Articoli correlati Leggi anche: Buon compleanno Mina, la ‘Tigre di Cremona’ compie 86 anni Leggi anche: Wikipedia compie 25 anni. Luci e ombre dell’enciclopedia online Tutto quello che riguarda Mina compie Temi più discussi: Mina compie 86 anni: gli inizi, gli ultimi concerti, i suoi amori, 8 segreti; Buon compleanno Mina, la ‘Tigre di Cremona’ compie 86 anni; Mina compie 86 anni, l'ultima apparizione, la vita in hotel con Corrado Pani, la casa in Svizzera: Mamma è punto di riferimento per le...; Compie oggi 86 anni Mina, una tra le più grandi interpreti della canzone italiana. Mina, 86 anni di successi: una playlist da ascoltare per celebrare il mitoC’è una voce che non ha bisogno di un volto, una presenza che da decenni domina la musica italiana pur scegliendo il silenzio della distanza. Oggi Mina compie 86 anni, e il suo mito continua a vivere, ... libero.it Mina compie 86 anni, voce unica e vera diva della musica. La figlia Benedetta: L’essere alieno più umano che io conosca. Arriva un album inedito live del 1970La grande artista celebra il compleanno con l'annuncio di un disco live registrato nel 1970 alla Radio Svizzera Italiana ... ilfattoquotidiano.it Un talento così immenso che non ha mai avuto bisogno di mostrarsi per diventare leggenda. Tanti auguri a Mina che oggi compie 86 anni! #compleanno #mina #talento - facebook.com facebook Mina compie 86 anni: la voce eterna che vive lontano da tutto #mina x.com