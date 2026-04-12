La storia tra luci e ombre della mega cartiera brianzola che funzionava grazie al Lambro - IL VIDEO
Lo scorso anno, un'asta ha portato all'acquisto di un grande complesso produttivo situato a Briosco, in provincia di Monza e della Brianza, per 450 mila euro, dopo vari tentativi falliti. Questa ex cartiera, conosciuta come Villa, ha rappresentato per anni un punto di riferimento industriale della zona, con un passato legato alla produzione grazie al contributo del fiume Lambro. La sua storia rimane impressa come uno dei capitoli più significativi della regione.
Lo scorso anno è stata aggiudicata all'asta per 450mila euro dopo diversi tentativi andati a vuoto. Ma il mega complesso produttivo dell'ex cartiera Villa a Briosco resta a segnare per sempre uno dei pezzi più importanti della storia della Brianza. Seppure dismesso negli ultimi anni, grazie al.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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