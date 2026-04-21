L' Ia come le atomiche | ecco la nuova corsa alle armi che preoccupa gli esperti

Negli ultimi tempi si parla di una nuova corsa alle armi legata all'intelligenza artificiale, paragonandola alle armi nucleari. Esperti hanno espresso preoccupazione riguardo ai rischi di un escalation tecnologica, mentre un esperto ha affermato che non si sa quali armi saranno usate in un possibile conflitto mondiale, ma che in futuro potrebbe tornare a strumenti primitivi come pietre e bastoni.

“Non so con quali armi si combatterà la Terza Guerra Mondiale, ma la quarta si farà con pietre e bastoni”. La celebre frase pronunciata da Albert Einstein, preoccupato dalla distruttività delle armi nucleari sviluppate e provate per la prima volta quando era ancora in vita, oggi potrebbe richiedere un importante aggiornamento. Gli sviluppi tecnologici in materia militare e i conflitti scoppiati negli ultimi anni, dall’Ucraina al Medio Oriente, hanno infatti dimostrato che le armi atomiche, e più in generale quelle di distruzione di massa che abbiamo imparato a conoscere nei decenni successivi al 1945, appaiono surclassate in maniera crescente da nuovi strumenti bellici basati sull'intelligenza artificiale e sempre meno controllati dall’essere umano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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