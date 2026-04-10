Virus marino potrebbe causare uveite virale | l’ipotesi che preoccupa gli esperti

Recentemente è stata segnalata una possibile correlazione tra un virus marino e l’insorgenza di uveite virale. Gli esperti stanno studiando questa ipotesi, che mette in relazione ambienti acquatici e salute oculare. Al momento, non ci sono conferme definitive, ma l’attenzione sulla questione è aumentata a causa di alcuni casi sospetti. La ricerca continua per chiarire eventuali legami tra il virus e le infezioni oculari.

Una possibile infezione emergente negli ultimi tempo collega ambienti apparentemente lontani: il mare e l’occhio umano. A suggerirlo è uno studio pubblicato su Nature Microbiology, che descrive una forma recente di infiammazione oculare – l’ uveite anteriore virale ipertensiva persistente (POH-VAU) – e ne ipotizza per la prima volta un’ origine zoonotica acquatica. Al centro della ricerca compare il covert mortality nodavirus (CMNV), un virus già noto nel mondo dell’acquacoltura per la sua capacità di infettare numerose specie marine. Finora era considerato un problema confinato a pesci, crostacei e molluschi, ma i nuovi dati suggeriscono un possibile salto di specie. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Virus marino, potrebbe causare uveite virale: l’ipotesi che preoccupa gli esperti Virus marino può causare la perdita della vista nell'uomo, per Bassetti è la "prima volta": cos'è il NodavirusUn virus marino, il Nodavirus, finora associato esclusivamente ad animali acquatici, potrebbe essere in grado di infettare anche l’uomo causando... Papaoutai di Stromae torna virale ma la canzone è fatta con AI: il caso Mukendi potrebbe cambiare tutto (gli esperti sono preoccupati)Nel giro di poche settimane, il nome di Arsene Mukendi è passato da nicchia social a caso di studio globale sul futuro della musica. Temi più discussi: Un virus di origine marina fa il salto di specie e infetta l’essere umano - LAV; Un virus marino causa problemi oculari insoliti; Un virus marino può infettare l'occhio dell'uomo, in uno studio la scoperta sul possibile salto di specie; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19. Virus marino può causare la perdita della vista nell'uomo, per Bassetti è la prima volta: cos'è il NodavirusUn virus marino potrebbe causare gravi infezioni oculari nell’uomo. Cosa è un Nodavirus, descritto da Matteo Bassetti su Facebook ... virgilio.it Virus marino può infettare occhio umano: possibile salto di specieUno studio su Nature svela il salto di specie del virus marino all'uomo. Il nodavirus causa gravi infezioni oculari legate al pesce crudo. quotidianodiragusa.it Un virus marino può infettare l’uomo e causare cecità, lo studio cinese accende l’allarme – Ecco come agisce - facebook.com facebook Per la prima volta un virus marino è passato all’uomo. Per la prima volta, un virus marino ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare con perdita della vista in un essere umano. Il virus marino è passato da animali acquatici all’uomo, x.com