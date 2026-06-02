Un nuovo cucciolo di alpaca è nato presso Althorp House, la residenza storica nel Northamptonshire. Lo stesso luogo ha accolto anche Sedona, un alpaca che prende il nome dal luogo in cui ha sposato la propria compagna. Charles Spencer ha dato il benvenuto a Sedona, che ora vive nella tenuta di famiglia insieme alla cucciola appena nata. La nascita dei due animali è stata annunciata ufficialmente dalla tenuta.

L’annuncio è arrivato direttamente dai social di Charles Spencer: «Benvenuta al mondo, Sedona!», ha scritto, accompagnando il post con le immagini della piccola alpaca. Nel post ha raccontato anche il momento della nascita, spiegando che Sedona «è venuta al mondo questa mattina e ha già passato gran parte della giornata in piedi e attiva, ambientandosi alla vita sotto lo sguardo vigile della madre. Tra madre e figlia c’è stato un continuo e delicato scambio di suoni, un lieve “hum” costante». E ancora: «Sedona è stata chiamata così in riferimento al luogo in America dove io e Cat ci siamo sposati la scorsa settimana». Un dettaglio che lega in modo diretto la nuova nascita alla loro recente unione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charles Spencer dà il benvenuto a Sedona, l’alpaca che si chiama come il luogo dove ha sposato la moglie Cat

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