Il conte Charles Spencer fratello della principessa Diana ha sposato l’archeologa norvegese Cat Jarman Il quarto matrimonio nel deserto dell' Arizona
Il conte Charles Spencer ha celebrato il suo quarto matrimonio con l’archeologa norvegese Cat Jarman in un luogo isolato nel deserto dell’Arizona. La cerimonia si è svolta senza grandi cerimonie ufficiali, cattedrali o ricevimenti pubblici, e ha visto la presenza di pochi invitati. Lo sposo e la sposa si sono scambiati le promesse con il paesaggio naturale come sfondo, mentre il sole tramontava tra le montagne rosse. Nessun dettaglio su eventuali testimoni o altri partecipanti è stato comunicato.
N essuna cattedrale barocca, niente ricevimenti da copertina né rituali da royal family: soltanto il tramonto rosso delle montagne, pochi invitati e accanto a lui l’archeologa norvegese Cat Jarman. Il conte Charles Spencer, fratello della principessa Diana, ha scelto una cerimonia lontana dai riflettori e dall’etichetta Windsor per il suo quarto matrimonio. Dopo anni di attenzione mediatica e divorzi a dir poco complicati, il conte sceglie una dimensione più privata. Chissà, forse il quattro è il numero buono di Spencer. D’altronde non c’è due senza tre ed il quarto vien da sé. Le nozze nel deserto del conte Charles Spencer e Cat Jarman (foto: @ charles. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Princess Diana's Brother Charles Spencer Finally Marries Cat Jarman in a Secret Desert Ceremony
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