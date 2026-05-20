Il conte Charles Spencer ha celebrato il suo quarto matrimonio con l’archeologa norvegese Cat Jarman in un luogo isolato nel deserto dell’Arizona. La cerimonia si è svolta senza grandi cerimonie ufficiali, cattedrali o ricevimenti pubblici, e ha visto la presenza di pochi invitati. Lo sposo e la sposa si sono scambiati le promesse con il paesaggio naturale come sfondo, mentre il sole tramontava tra le montagne rosse. Nessun dettaglio su eventuali testimoni o altri partecipanti è stato comunicato.

N essuna cattedrale barocca, niente ricevimenti da copertina né rituali da royal family: soltanto il tramonto rosso delle montagne, pochi invitati e accanto a lui l’archeologa norvegese Cat Jarman. Il conte Charles Spencer, fratello della principessa Diana, ha scelto una cerimonia lontana dai riflettori e dall’etichetta Windsor per il suo quarto matrimonio. Dopo anni di attenzione mediatica e divorzi a dir poco complicati, il conte sceglie una dimensione più privata. Chissà, forse il quattro è il numero buono di Spencer. D’altronde non c’è due senza tre ed il quarto vien da sé. Le nozze nel deserto del conte Charles Spencer e Cat Jarman (foto: @ charles. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il conte Charles Spencer, fratello della principessa Diana, ha sposato l’archeologa norvegese Cat Jarman. Il quarto matrimonio nel deserto dell'Arizona

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Princess Diana's Brother Charles Spencer Finally Marries Cat Jarman in a Secret Desert Ceremony

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