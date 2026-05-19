Il conte Charles Spencer, fratello della principessa Diana, ha celebrato il suo quarto matrimonio con l’archeologa norvegese Cat Jarman. La cerimonia si è svolta nel deserto dell’Arizona, senza la partecipazione di ospiti o media. La coppia si è unita in matrimonio in un evento riservato, lontano dall’attenzione pubblica e dai tradizionali contesti ufficiali. Questa scelta si è concretizzata in una celebrazione semplice e privata, senza altre occasioni pubbliche o annunci ufficiali.

Le immagini diffuse mostrano gli sposi sorridenti, immersi nella luce calda di un tramonto nel deserto, in un contesto suggestivo e al tempo stesso volutamente essenziale, distante dalle consuetudini dell’aristocrazia britannica. In uno degli scatti, i due si tengono per mano davanti alle montagne rossastre dell’Arizona; in un altro si concedono un selfie subito dopo il «sì». A rendere l’evento ancora più significativo è stata la scelta della massima riservatezza: una cerimonia intima, con pochissimi invitati e priva di qualsiasi ostentazione, in netto contrasto con l’immaginario tradizionale dei matrimoni aristocratici inglesi. Una decisione che sembra riflettere perfettamente il nuovo equilibrio di vita del conte Spencer, sempre più distante dalla mondanità e dai riflettori della royal scene britannica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il conte Charles Spencer, fratello della principessa Diana, ha sposato l’archeologa Cat Jarman, è il quarto matrimonio

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