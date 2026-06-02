Chappell Roan ha rivelato di aver eliminato i social media dal telefono, sottolineando la sua posizione privilegiata nella gestione dei profili online. La cantante ha parlato del suo rapporto in evoluzione con queste piattaforme, senza specificare quando abbia deciso di cancellarli. La scelta sembra riflettere un tentativo di limitare l’uso dei social, anche se non ha fornito dettagli su eventuali conseguenze o motivazioni specifiche.

Chappell Roan è ritornata a parlare del suo rapporto in continua evoluzione con i social media, confessando di trovarsi in una posizione privilegiata per la gestione dei suoi profili. Nell’aprile dello scorso anno la popstar è stata ospite di Las Culturistas, annunciando di aver cancellato Instagram e TikTok perché la sezione dei commenti stava diventando insostenibile. “Se voglio proteggere la mia psiche creativa, dato che sto scrivendo in questo momento, devo costruire un campo di forza attorno ad essa. Se voglio essere sicura di passare una brutta giornata. leggo i commenti e devo solo ricordare a me stessa: ‘Se li apri, non ti sentirai bene’. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chappell Roan parla del suo rapporto con i social: “Li ho cancellati dal telefono”

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Chappell Roan Is Getting Cancelled

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Ma è letteralmente la copia ancor più brutta del vinile di Chappell Roan che girava tempo fa qui sopra… x.com

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