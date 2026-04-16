Il calciatore Jorginho chiarisce il suo virale malinteso con il cantante Chappell Roan

Il calciatore Jorginho ha spiegato recentemente un malinteso che ha fatto molto parlare sui social. La sua confusione con il cantante Chappell Roan è diventata oggetto di discussione, dopo che entrambi hanno condiviso messaggi che hanno alimentato l’equivoco. Jorginho ha pubblicato un chiarimento sui propri canali ufficiali, precisando la situazione e spiegando come si è verificato l’errore. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti fan e media.

2026-04-14 09:14:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Jorginho centrocampista della Nazionale italiana che ha giocato per Napoli, Arsenal e Chelsea, ha rilasciato una dichiarazione per chiarire la sua malinteso con il famoso cantante Chappell Roan e le sue guardie del corpo. Il calciatore ha criticato aspramente Chappell Roan il mese scorso sostenendo che la sua guardia del corpo gli aveva parlato “estremamente aggressivo” a sua moglie e alla figlia di 11 anni dopo che la ragazza sarebbe passata davanti al tavolo del cantante nell’hotel dove alloggiavano. Lo ha affermato L’incidente ha fatto piangere sua figlia che ha chiesto ai fan della pop star di boicottarla.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il calciatore Jorginho chiarisce il suo virale malinteso con il cantante Chappell Roan Notizie correlate Jorginho fa chiarezza sul caso Chappell Roan: "È stato un malinteso"Poche settimane dopo aver fatto polemica via social, chiamando in causa la popstar Chappell Roan per il trattamento riservato da una persona del suo... Leggi anche: Jorginho fa dietrofront sul caso Chappell Roan: «È stato un malinteso» Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Jorginho fa marcia indietro su Chappell Roan: Malinteso, mi dispiace; Jorginho fa dietrofront sul caso Chappell Roan: È stato un malinteso; Jorginho fa dietrofront sul caso Chappell Roan | È stato un malinteso. Jorginho fa marcia indietro su Chappell Roan: Malinteso, mi dispiaceJorginho fa mea culpa e ritorna sui suoi passi sul caso Chappell Roan: l'ex Chelsea ha voluto mettere una parola fine alla vicenda ... derbyderbyderby.it Jorginho fa dietrofront sul caso Chappell Roan: «È stato un malinteso»Meglio tardi che mai. Dopo aver attaccato pubblicamente Chappell Roan, accusandola di aver mandato ... msn.com Saturday Vibes- Chappell Roan - facebook.com facebook