Jorginho ha espresso un duro commento sui social contro Chappell Roan, coinvolgendo il suo nome in una recente discussione pubblica. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, ma i dettagli precisi dell’accaduto non sono ancora chiari. La polemica è emersa in modo evidente, senza che siano stati diffusi ulteriori elementi di approfondimento o motivazioni ufficiali.

Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco, come dimostra la querelle tra Jorginho e Chappell Roan. L’ex azzurro si è scagliato contro la popstar statunitense sui social, raccontando un episodio che ha coinvolto la cantautrice e la figlia undicenne del calciatore. Come racconta il centrocampista, la bambina l’avrebbe incontrata per caso in un hotel a San Paolo, dove l’artista si trovava per il Lollapalooza. Essendo una sua grande fan, avrebbe provato ad avvicinarla per una foto, ma il suo tentativo non sarebbe andato a buon fine e, anzi, sarebbe degenerato. Chappell avrebbe fatto intervenire la sicurezza, che si sarebbe rivolta alla figlia del giocatore del Flamengo con toni piuttosto duri, riducendola in lacrime. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il duro sfogo di Jorginho sui social contro Chappell Roan

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