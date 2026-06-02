Cevo | la Tavolata Storica

Notizia in breve

Nel centro storico di Ceto si sta allestendo una grande tavolata, pronta a diventare un punto di incontro per la comunità. L’evento prevede la disposizione di numerosi tavoli all’aperto, con la partecipazione di residenti e visitatori. L’obiettivo è creare un momento di convivialità e condivisione tra le persone. La preparazione della tavolata coinvolge volontari e organizzatori locali, senza indicazioni di un’ulteriore programmazione o attività collaterali.