Cena medievale Torna la tavolata in Certaldo Alto
Una cena medievale si è svolta a Certaldo Alto, con una lunga tavolata allestita lungo tutta via del Castello. L’evento ha visto partecipanti seduti a tavola sotto candele, creando un’atmosfera suggestiva e scenografica. La serata ha coinvolto i presenti in un’esperienza immersiva, con decorazioni e allestimenti che riproponevano l’ambiente dell’epoca medievale. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante l’evento.
CERTALDO Atmosfera a lume di candela, una scenografica tavolata allestita per tutta via del Castello, un’esperienza immersiva e coinvolgente. È uno degli appuntamenti più attesi della rievocazione storica locale: Certaldo si prepara ad ospitare “A Cena da Messer Giovanni“, la tradizionale Cena Medievale organizzata dall’Associazione Elitropia, che quest’anno celebra la sua venticinquesima edizione. Sono aperte le iscrizioni per partecipare alle due serate in programma che si svolgeranno sabato 6 giugno e sabato 13 giugno, con inizio alle 20, nella suggestiva cornice di via Boccaccio, nel cuore di Certaldo Alto. L’iniziativa offre ai... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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