cena medievale torna la tavolata in certaldo alto

Notizia in breve

Una cena medievale si è svolta a Certaldo Alto, con una lunga tavolata allestita lungo tutta via del Castello. L’evento ha visto partecipanti seduti a tavola sotto candele, creando un’atmosfera suggestiva e scenografica. La serata ha coinvolto i presenti in un’esperienza immersiva, con decorazioni e allestimenti che riproponevano l’ambiente dell’epoca medievale. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante l’evento.