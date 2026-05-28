A cena con il sindaco per disegnare la Terni del futuro | ecco come partecipare alla grande tavolata
Il sindaco ha invitato i cittadini a partecipare a una cena collettiva prevista per il 15 giugno, organizzata dall'amministrazione comunale. L'evento si svolgerà sotto forma di una grande tavolata, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra amministratori e cittadini. La partecipazione è aperta a chiunque voglia prendere parte e rappresenta un’occasione per discutere del futuro della città in un contesto informale.
“Sono lieto di invitare a cena con il sindaco tutti i cittadini che vorranno”. L’iniziativa porta la firma di Stefano Bandecchi, che ha indicato in lunedì 15 giugno il giorno in cui organizzare “una grande tavolata, una occasione per stare insieme, ma soprattutto per parlare, per confrontarci. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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