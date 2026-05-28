A cena con il sindaco per disegnare la Terni del futuro | ecco come partecipare alla grande tavolata

Notizia in breve

Il sindaco ha invitato i cittadini a partecipare a una cena collettiva prevista per il 15 giugno, organizzata dall'amministrazione comunale. L'evento si svolgerà sotto forma di una grande tavolata, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra amministratori e cittadini. La partecipazione è aperta a chiunque voglia prendere parte e rappresenta un’occasione per discutere del futuro della città in un contesto informale.