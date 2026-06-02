A Cesena, Francesca Amadori ha stabilito un nuovo record personale durante la competizione. Altri atleti dell'Atletica 85 sono saliti sul podio nelle diverse discipline. La società faentina ha ottenuto risultati significativi in tutte le specialità, dominando la manifestazione. La gara ha visto partecipanti di varie età e livelli, con numerosi primati personali registrati durante l'evento.

? Domande chiave Quali altri atleti dell'Atletica 85 hanno scalato il podio a Cesena?. Come ha fatto la società faentina a dominare ogni singola specialità?. Chi sono i giovani talenti che si stanno misurando con l'internazionale?. Quali nuovi primati personali sono stati registrati durante il fine settimana?.? In Breve Sofia Tarozzi e Giorgia Battilani finaliste 100 ostacoli con 14”64 e 15”81.. Staffetta 4×400 femminile composta da Amadori, Tarozzi, Argnani e Billi terza con 4’19”46.. Riccardo Camporesi secondo nella marcia 5000 metri con crono 24’35”11.. Maia Minardi sesta al Brixia Next Gen a Bressanone con 40,51 metri nel disco.. Francesca Amadori trionfa ai campionati regionali di Cesena con un nuovo primato personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena: Francesca Amadori trionfa con un nuovo primato personale

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