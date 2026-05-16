Da Amadori a Babbi le grandi aziende dell' agroalimentare cercano personale al Campus

Il 19 maggio, dalle 10 alle 13, presso Villa Almerici si svolgerà il Food Talent Day, un evento dedicato all'incontro tra aziende del settore agroalimentare e potenziali candidati. Tra le aziende partecipanti ci sono grandi nomi del comparto, che cercano personale qualificato. L’iniziativa è organizzata dal Servizio orientamento al lavoro e placement del Campus di Cesena, nell’ambito del progetto “Reti e competenze, ponti fra Università e mondo del lavoro”.

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