cesate chiude la sede afol ma la decisione non piace e scatta una petizione

Notizia in breve

La sede Afol di Cesate è stata chiusa e il servizio si trasferirà a Garbagnate Milanese. La decisione ha suscitato reazioni negative tra i residenti e gli utenti, che hanno avviato una petizione per chiedere il mantenimento della sede nel Comune. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le ragioni del trasferimento o i tempi previsti. La chiusura è stata annunciata senza indicare alternative o modalità di accesso ai servizi per i cittadini coinvolti.