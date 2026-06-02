Cesate chiude la sede Afol Ma la decisione non piace e scatta una petizione
La sede Afol di Cesate è stata chiusa e il servizio si trasferirà a Garbagnate Milanese. La decisione ha suscitato reazioni negative tra i residenti e gli utenti, che hanno avviato una petizione per chiedere il mantenimento della sede nel Comune. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le ragioni del trasferimento o i tempi previsti. La chiusura è stata annunciata senza indicare alternative o modalità di accesso ai servizi per i cittadini coinvolti.
di Roberta Rampini GARBAGNATE MILANESE Chiude a Cesate e si trasferisce a Garbagnate Milanese: ma la decisione non piace a nessuno. La sede del Centro di formazione professionale di Afol Metropolitana che da settembre si sposta nella scuola primaria Gramsci (in foto) tra malumori e raccolte di firme. A Cesate il centrosinistra punta il dito contro l’amministrazione comunale di centrodestra che non avrebbe fatto niente per difendere la scuola superiore di via Romanò, "quando un territorio perde un presidio educativo, perde il futuro. Questo avrà un impatto negativo per 274 studenti e le loro famiglie - denunciano gli esponenti di Cesate... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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