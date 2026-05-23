Topalovic è seguito da vari club di Serie B, ma l’Inter deciderà se tenerlo o meno durante la preparazione estiva. La decisione finale sarà presa a agosto, dopo le valutazioni tecniche e le eventuali proposte di trasferimento. Il giocatore ha attirato l’interesse di più squadre, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali riguardo al suo futuro. La società nerazzurra analizzerà la situazione nel prossimo mese.

di Stefano Cori Topalovic piace a diversi club ma si giocherà le sue chance all’Inter nel corso della preprazione estiva. Il futuro di Luka Topalovic si tinge sempre più di nerazzurro, ma le sirene del calciomercato iniziano a farsi sentire. Il giovane centrocampista sloveno, punto di forza dell’Under 23 dell’Inter, ha recentemente attirato l’attenzione di diversi club, sia in Italia che all’estero, grazie alle sue ottime prestazioni. La sua recente apparizione sul rettangolo di gioco durante la sfida di campionato tra Bologna e Inter non ha fatto altro che accendere ulteriormente i riflettori su di lui. Nelle ultime settimane, alcune società di Serie B e diversi club stranieri hanno bussato alla porta della dirigenza di Viale della Liberazione, mostrando un forte interesse per ottenere il giocatore con la formula del prestito. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Topalovic piace in Serie B, ma l’Inter lo valuterà: la decisione di Chivu arriverà ad agosto

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Luka Topalovi | Inter Milan Wonderkid

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