Il sequel della serie sui Cesaroni ha registrato ascolti molto bassi, deludendo le aspettative. Nonostante l'entusiasmo iniziale di uno dei protagonisti, gli spettatori hanno abbandonato la fiction in fretta. La perdita di pubblico si riflette nei dati di ascolto, che risultano ben al di sotto delle performance di prima. La trasmissione ha attirato un numero limitato di telespettatori rispetto alle stagioni precedenti.

I Cesaroni hanno deluso le aspettative, gli ascolti parlano chiaro, nonostante l'iniziale entusiasmo di Claudio Amendola. Diversi i punti migliorabili, ma certi bei ricordi del passato è meglio che rimangano legati ad un tempo che non può tornare. Noi siamo cambiati e quell'aria spensierata della Garbatella non ci attira più come prima Ci sono voluti 10 anni per riportareI Cesaroniin tv. Quella grande attesa e quella nostalgia si sono fatti sempre più insistenti, fin quando Claudio Amendola e la produttrice Verdiana Bixio sono riusciti nell’impresa. Poi durante le registrazioni ci sono stati tanti problemi: alcuni attori importanti hanno rifiutato di tornare sul set,Antonello Fassari è morto qualche settimana dopo l’inizioe le riprese sono durante di più del previsto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cesaroni, il sequel è stato un flop: gli ascolti parlano e i fan pure

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Perché i CESARONI sono stati CANCELLATI da Mediaset

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