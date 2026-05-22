Delusione totale per I Cesaroni | gli ascolti tv crollano i fan cercano di salvare il salvabile ma non basta

Il ritorno de I Cesaroni non ha riscontrato il successo sperato, con gli ascolti televisivi in forte calo rispetto alle aspettative iniziali. I fan della serie si sono mobilitati sui social, tentando di sostenere lo show e di aumentare la visualizzazione. Tuttavia, i dati di ascolto registrati nelle prime puntate sono molto più bassi rispetto alle stagioni precedenti, lasciando preoccupazioni sulla possibilità di una sospensione anticipata della messa in onda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il grande ritorno de I Cesaroni rischia già di trasformarsi in una delusione televisiva: ascolti in netto calo e fan mobilitati per evitare una possibile chiusura anticipata. Leggi anche: Federico Russo, il “piccolo” Mimmo de I Cesaroni, fa il commesso: ecco il motivo di questo lavoro “normale” Per anni i telespettatori hanno chiesto a gran voce il ritorno de I Cesaroni, una delle fiction più amate della televisione italiana. Dopo oltre un decennio di attesa, il sogno sembrava finalmente diventato realtà, riportando sul piccolo schermo atmosfere familiari, personaggi iconici e il celebre quartiere della Garbatella. Eppure, quello che doveva rappresentare uno degli eventi televisivi più forti della stagione si starebbe trasformando in una situazione molto più delicata del previsto. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Delusione totale per I Cesaroni: gli ascolti tv crollano, i fan cercano di salvare il salvabile ma non basta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I Cesaroni crollano in ascolti: la nostalgia non basta contro RaiLa seconda puntata del nuovo ciclo di I Cesaroni, trasmessa lunedì 20 aprile su Canale 5, ha registrato un calo significativo di spettatori rispetto... I Cesaroni 7 a rischio a causa degli ascolti, i fan lanciano un appello per salvare la serieLa messa in onda degli episodi non è, per ora, riuscita a ottenere i risultati sperati e il destino della storica fiction sembra sia incerto. Per allenatore Direi di no a Allegri (figuriamoci a Pioli) per questioni di non gioco Se alcuni si sono lamentati di Conte, con questi 2 peggio Motta da me apprezzato assai a Bologna, è stato una delusione totale Mancini, Sarri, forse divisivi, ma molto meglio x.com Delusione per il merchandising di ES reddit Lazio nel caos più totale: giocatori spiazzati dalla protesta dei tifosiRASSEGNA STAMPA - In casa Lazio non c’è solo delusione per la stagione, ma anche forte tensione interna. Nello spogliatoio regnano dubbi e incertezze, soprattutto sul futuro di Maurizio Sarri. Alcuni ... lalaziosiamonoi.it Altra delusione per Cristiano Ronaldo: il gesto finale è decisamente poco sportivoL'Al-Nassr ha perso la finale di Champions League Two contro il Gamba Osaka. Delusione totale per CR7 che non la prende bene. sportal.it