La seconda puntata della nuova stagione de I Cesaroni ha registrato ascolti molto bassi, segnando un evidente calo rispetto al debutto. Dopo un inizio che aveva suscitato entusiasmo tra il pubblico, la trasmissione ha incontrato difficoltà nel mantenere l'interesse, con risultati televisivi che confermano un disinteresse crescente per la serie. I dati di ascolto mostrano un notevole passo indietro rispetto alla prima puntata, che aveva generato aspettative positive.

Dopo un esordio capace di riaccendere entusiasmo e nostalgia, la nuova stagione de I Cesaroni – Il ritorno inciampa già alla seconda uscita. Quella che sembrava una ripartenza solida si è trasformata in una frenata inattesa, con numeri che raccontano un calo evidente e una sfida televisiva tutt’altro che scontata. Crollo totale per gli ascolti de I Cesaroni: il confronto tra la prima e la seconda puntata. La seconda puntata della fiction con Claudio Amendola ha raccolto 2.301.000 telespettatori, fermandosi al 16,9% di share, un dato decisamente più basso rispetto al debutto. Il primo episodio, infatti, aveva conquistato ben 3.486.000 telespettatori con il 22,6%, segnando un esordio molto più forte.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Disastro totale per i Cesaroni: dopo il boom della prima puntata, ieri sera ha fatto flop! Ecco gli ascolti bassissimi

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