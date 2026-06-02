I bambini trascorrono molte ore davanti a telefoni, tablet, computer e televisori, spesso mantenendo acceso almeno uno di questi dispositivi anche quando altri vengono spenti. Questa esposizione continua agli schermi coinvolge anche il cervello in via di sviluppo, con effetti che stanno attirando l’attenzione degli studiosi. La presenza costante di dispositivi digitali sembra essere ormai una condizione comune nella crescita dei più giovani.

Alla scoperta del criticoma: le esperienze sensoriali, motorie, sociali, culturali e ambientali che il cervello integra durante i periodi di plasticità sinaptica Telefonini, tablet, pc e tv: ne spegni uno ma ne resta sempre un’altro acceso. Ormai sembra esserci poco da fare: i nostri bambini crescono immersi negli schermi. Ma che cosa succede al loro cervello? Una nuova revisione peer-reviewed, pubblicata su ‘Brain Health’, sostiene che le neuroscienze non hanno ancora trovato la parola giusta per descrivere quale sia il bersaglio di questo ‘bombardamento’. Ebbene, secondo questo interessante lavoro, a cura di Michel Cuenod e Kim Q. Do del Centro di Neuroscienze Psichiatriche dell’Università di Losanna, e di Julio Licinio della SUNY Upstate Medical University, la parola giusta è ‘criticoma’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cervello dei bambini bersagliato dagli schermi, alla scoperta del criticoma

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