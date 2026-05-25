Bambini e schermi la pedagogista | Il rischio è che il cervello impari che ho bisogno di uno schermo per stare meglio

Da orizzontescuola.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sull’utilizzo dei dispositivi digitali in età infantile interviene Giada Zurlo, autrice della pagina Instagram “genitoridiversi”. La pedagogista si concentra nello specifico sulla modalità di impiego di questi mezzi all’interno delle mura domestiche, un tema che accende quotidianamente il dibattito tra mamme e papà. Spesso, infatti, i genitori si interrogano sulla qualità dei programmi scelti per i figli, tralasciando il contesto in cui avviene la visione. In merito a questo aspetto ha affermato nel reel: “Tutto dipende da come vengono utilizzati a prescindere dal cosa si guarda“. Dunque, la riflessione si sposta dalle tipologie di video, dai giochi interattivi o dalle applicazioni proposte, alle abitudini quotidiane vere e proprie consolidate in famiglia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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