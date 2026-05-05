Custodi digitali educare per proteggere la salute dei bambini dagli effetti degli schermi

In molte case italiane gli schermi digitali sono ormai presenti nel 98% delle abitazioni, e anche i bambini più piccoli, tra 0 e 6 anni, li utilizzano quotidianamente. Questa diffusione crescente solleva domande sulla tutela della salute infantile e sulla necessità di educare i più piccoli e le loro famiglie a un uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Le iniziative pubbliche mirano a sensibilizzare su questo tema, cercando di prevenire gli effetti negativi degli schermi.

Vilminore di Scalve. Gli schermi digitali sono presenti nel 98% delle case e vengo usati anche dai bambini molti piccoli, nella fascia 06 anni. I genitori li usano per calmare il pianto dei bambini, per farli mangiare, come ricompensa se si comportano bene, in alcuni casi anche per vedere video la sera prima di dormire, al posto del libro e della lettura di una favola. Ma quali sono i rischi di questo utilizzo che sta sempre più crescendo in termini di tempo nelle famiglie? Di questo argomento parleranno mercoledì 6 maggio alle 18 a Vilminore di Scalve, nella sala riunioni della Comunità Montana, Marco Grollo e Alice di Leva dell’Associazione Mec, presentando ai genitori e agli educatori i contenuti del progetto Custodi Digitali, che sta portando in giro per l’Italia il tema nuovissimo dell’educazione digitale dalla nascita.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Giornata mondiale igiene delle mani, banchi di scuola e schermi digitali: la sfida contro i batteri resistenti parte dagli studentiIl 5 maggio, per la diciottesima volta, l’Organizzazione mondiale della sanità richiama l’attenzione su un gesto antico e spesso sottovalutato. Leggi anche: “Attiviamoci Tutti i giorni in Movimento”: la sfida di Sport e Salute per riportare i ragazzi lontani dagli schermi Contenuti di approfondimento Si parla di: Il Rotary Città di Clusone propone il ciclo di incontri Custodi Digitali; Scuola, la missione di educare al digitale. Custodi digitali, educare per proteggere la salute dei bambini dagli effetti degli schermiA Vilminore di Scalve un incontro con Marco Grollo e Alice di Leva dell’Associazione Mec per presentare ai genitori i contenuti del progetto che sta portando in giro per l’Italia il tema dell’educazio ... bergamonews.it