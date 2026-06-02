Durante una cerimonia a Fivizzano, un cittadino ha ricevuto il titolo di cittadino onorario. In un discorso, ha dichiarato di provare grande vergogna per i crimini commessi dai nazisti e ha espresso gratitudine per il riconoscimento. Ha aggiunto che dovrebbe essere lui a rendere omaggio ai presenti, non il contrario. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e riflessione.

"Poter ricevere questa onorificenza mi riempie di gratitudine profonda. Dovrei essere io a onorare voi, non il contrario. Voi cittadini di Fivizzano e soprattutto quelle famiglie della zona che hanno subito sofferenze incredibili, causate da soldati tedeschi, che nonostante tutto hanno avuto la magnanimità di venirci incontro, in nome dell’umanità e del nostro futuro condiviso". È con queste parole che un visibilmente emozionato Bastian Rosenau, l’amministratore tedesco che 10 anni fa inconsapevolmente insignì di una menzione d’onore quale ’cittadino esemplare’ un anziano consigliere comunale ignorandone l’appartenenza alle SS e la condanna all’ergastolo per le stragi di San Terenzo, Vinca e di Marzabotto, ha iniziato il suo intervento durante la cerimonia che gli vedeva attribuita la cittadinanza benemerita del Comune di Fivizzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cerimonia a Fivizzano. Rosenau cittadino onorario: "Provo grande vergogna per i crimini dei nazisti"

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