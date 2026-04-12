Cracco chef della piadina diventa cittadino onorario dell’Emilia-Romagna | Prendo il testimone da Bottura grande responsabilità

Durante il Vinitaly di Verona, il celebre chef Carlo Cracco è stato nominato cittadino onorario dell’Emilia-Romagna, assumendo il testimone dal suo predecessore, un altro rinomato chef. La cerimonia si è svolta nel padiglione della regione, che ha aperto le sue porte in occasione della manifestazione dedicata al vino. Cracco ha dichiarato di sentire la responsabilità di questo riconoscimento.

Verona – È nel segno di Carlo Cracco che spalanca le sue porte il padiglione dell’Emilia Romagna al Vinitaly, la kermesse nazionale del vino in corso a Verona. Allo chef vicentino – ospite nel padiglione con la sua ‘Piadineria’ – viene consegnata dal presidente regionale Michele de Pascale la cittadinanza regionale dell’Emilia Romagna, omaggio a un legame di lunga data, non solo professionale: la moglie Rosa Fanti è infatti romagnola. “ È una grande responsabilità farmi carico della tradizione della piadina, e soprattutto ereditare questo testimone da Massimo Bottura”, esordisce Cracco, ricordando quello che era l’ospite dell’edizione 2025 nel padiglione dell’Emilia Romagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cracco chef della piadina diventa cittadino onorario dell’Emilia-Romagna: “Prendo il testimone da Bottura, grande responsabilità” Rimini in vetrina al Vinitaly. Lo chef stellato Carlo Cracco propone il simbolo della Romagna in tre versioniAl Vinitaly di Verona (12-15 aprile), Rimini si racconta attraverso uno dei suoi simboli più autentici: la piadina romagnola Igp, protagonista... Vinitaly, l’Emilia-Romagna rilancia: più espositori e Cracco ai fornelliModena, 25 febbraio 2026 – Passaggio di testimone stellato per il padiglione dell’Emilia Romagna a Vinitaly.