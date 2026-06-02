Il centrocampo della Juventus potrebbe cambiare radicalmente, con alcuni giocatori pronti a lasciare la rosa e altri a restare. Tra i nomi in bilico ci sono Locatelli e Thuram, ma ancora non è definito chi rimarrà e chi partirà. La società sta valutando le strategie di mercato e le possibili cessioni, senza ancora annunciare decisioni ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, con i prossimi giorni decisivi per il futuro del reparto.

di Luca Fiore Il centrocampo della Juve è un nodo difficile da sciogliere con una possibile rivoluzione in vista. Ecco chi può restare e partire. Dopo il reparto difensivo, andiamo ad analizzare il reparto più importante all’interno di una squadra: il centrocampo. Una porzione di campo che negli ultimi anni ha fatto discutere alla Juventus, dove manca un giocatore con le giuste qualità per costruire gioco e dare fluidità alla manovra offensiva. La società è chiamata a fare delle valutazioni e delle operazioni di mercato senza svendere i propri giocatori, ma dopo una stagione deludente è necessario vendere anche a costo di andare contro a una piccola minusvalenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Centrocampo Juve, da Locatelli a Thuram sarà rivoluzione: ecco chi può restare e lasciare i bianconeri

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Nel complesso, Locatelli ha disputato una stagione più che buona. Il problema nasce dal confronto, impietoso, con il resto del centrocampo. Ha dato tutto, questo va riconosciuto, ma in una Juventus davvero competitiva sarebbe un ottimo gregario, non il punto x.com

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