Centro storico niente più auto in via della Vite | il municipio studia una nuova pedonalizzazione
Nel centro storico, le auto sono state rimosse da via della Vite, dove ora si sta valutando una nuova pedonalizzazione. La strada, finora aperta al traffico, potrebbe essere interamente chiusa alle vetture. Inoltre, si considera di estendere questa misura anche a via dei Condotti, nel tratto ancora transitato dalle auto, rendendo più ampio il comparto pedonale nel cuore della città.
Via dei Condotti, nel tratto ancora transitato dalle auto, potrebbe non essere l’unica strada del centro storico ed essere interamente pedonalizzata.La pedonalizzazione di via della ViteAll’interno del municipio I, anche su impulso di residenti e commercianti, si sta ragionando sulla. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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