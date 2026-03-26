È stata resa operativa una nuova tomografia computerizzata presso il poliambulatorio “Centro” dell’Asp di Palermo. La stanza dedicata si ispira alle cupole del centro storico della città. Questa apparecchiatura rappresenta l’unica TAC funzionante in una struttura al di fuori dell’ospedale all’interno dell’Azienda sanitaria provinciale.

Si tratta dell'unica tomografia assiale computerizzata attiva in una struttura extraospedaliera. Servizio già disponibile e prenotabile tramite Cup. Finanziato con fondi Pnrr, l'investimento è stato di 780 mila euro È operativa la nuova tac del poliambulatorio “Centro” dell’Asp di Palermo. Un’attivazione che segna un passaggio importante per la sanità territoriale: si tratta infatti dell’unica tomografia assiale computerizzata attiva in una struttura extraospedaliera dell’Azienda sanitaria provinciale. Un servizio già disponibile e prenotabile tramite Cup, destinato a crescere ulteriormente nelle prossime settimane con l’avvio degli esami con mezzo di contrasto, che consentiranno approfondimenti diagnostici ancora più completi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Una nuova tac al poliambulatorio "Centro" dell'Asp: la stanza si ispira alle cupole del centro storico

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