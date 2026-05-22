Una sagra ' fuori dal tempo' | in centro storico a Cesena si apre una nuova edizione della Festa Figarola

Sabato 4 luglio, nel centro storico di Cesena, si apre una nuova edizione della Festa Figarola. L’evento trasforma temporaneamente la zona centrale della città in un borgo rurale, con allestimenti di balle di fieno e bancarelle di prodotti tipici come piadina e vino Sangiovese. La manifestazione coinvolge residenti e visitatori, creando un’atmosfera che richiama le tradizioni agricole e culturali locali. La festa si svolge per tutta la giornata, offrendo diverse attività e momenti di intrattenimento.

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Sabato 4 luglio, nel entro storico di Cesena torna la Festa Figarola: un evento che è molto più di una sagra di paese, ma un autentico esperimento sociale e culturale capace di trasformare il cuore della città in un borgo ruspante, fatto di piadina, Sangiovese e balle di fieno, per vivere la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 40° Carnevale Storico Sangavinese | Diretta Streaming Sullo stesso argomento Leggi anche: Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di MaddaloniDomani, sabato 18 aprile, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita nel centro storico di... Un inno per la Festa FigarolaIn attesa della Festa Figarola, il prossimo 4 luglio, è uscito l’inno ufficiale di questa piccola sagra nata lo scorso anno per omaggiare l’omonima porta muraria della città di Cesena che oggi non c ... corrierecesenate.it Cesena, la Festa Figarola torna sabato 4 luglio e lancia il suo inno ufficialeSabato 4 luglio 2026, il centro storico di Cesena torna a chiudersi al caos per fare spazio a una dimensione parallela: torna la Festa Figarola. Un ... corriereromagna.it