Centro di aggregazione giovanile a Taverne d’Arbia Aperto lo spazio dedicato alla socialità e all’ascolto

Notizia in breve

È stato inaugurato un centro di aggregazione giovanile a Taverne d’Arbia, con uno spazio dedicato alla socialità e all’ascolto. L’obiettivo è offrire un luogo in cui i giovani possano incontrarsi, partecipare ad attività e sviluppare relazioni. La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza di rappresentanti locali e membri della comunità. Lo spazio è aperto a tutte le fasce di età e mira a promuovere momenti di aggregazione e condivisione.