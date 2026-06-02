Centro di aggregazione giovanile a Taverne d’Arbia Aperto lo spazio dedicato alla socialità e all’ascolto
È stato inaugurato un centro di aggregazione giovanile a Taverne d’Arbia, con uno spazio dedicato alla socialità e all’ascolto. L’obiettivo è offrire un luogo in cui i giovani possano incontrarsi, partecipare ad attività e sviluppare relazioni. La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza di rappresentanti locali e membri della comunità. Lo spazio è aperto a tutte le fasce di età e mira a promuovere momenti di aggregazione e condivisione.
Un nuovo spazio per crescere, incontrarsi e costruire comunità. Inaugurato, alla presenza del sindaco Nicoletta Fabio e dell’assessore alle Politiche sociali Micaela Papi, il nuovo Cag- Centro di aggregazione giovanile di Taverne d’Arbia, un luogo pensato per ragazze e ragazzi del territorio, dedicato alla socialità, all’ascolto e alle opportunità educative. Con questa apertura il Comune di Siena rafforza il proprio impegno verso i giovani, investendo in inclusione, partecipazione e prevenzione del disagio. Il nuovo Cag, collocato all’interno dei locali della Pubblica Assistenza, in via Sant’Isidoro, si aggiunge agli spazi già presenti a Isola d’Arbia, Petriccio, San Miniato e Ravacciano, ampliando l’offerta socio-educativa sul territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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