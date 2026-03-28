Ieri a San Cipriano d’Aversa è stato inaugurato un nuovo centro di aggregazione giovanile all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata. La struttura, dedicata all’arte e alla cultura, ha visto la riqualificazione di un’area precedentemente legata a attività illegali. L’apertura rappresenta la restituzione del bene alla comunità locale, offrendo uno spazio dedicato ai giovani.

L’iniziativa, promossa da Agrorinasce, rappresenta il primo tassello di un più ampio percorso di rigenerazione urbana e sociale che punta a restituire ai cittadini immobili sottratti alla criminalità organizzata Un luogo che cambia significato, e soprattutto destino. È quello inaugurato ieri (27 marzo) a San Cipriano d’Aversa, dove un bene confiscato alla criminalità organizzata torna alla collettività trasformandosi in Centro di aggregazione giovanile dedicato all’arte e alla cultura. Il taglio del nastro si è svolto ieri pomeriggio in via Caterino, nel cuore del paese, alla presenza di autorità e cittadini. La struttura, un tempo destinata... 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Inaugurato il nuovo Centro di aggregazione giovanile nel bene confiscato alla camorra

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