Delitto di Garlasco l’appunto misterioso | una dritta per la rapida archiviazione di Andrea?

Un appunto scritto a mano, risalente al periodo della prima indagine su Andrea Sempio, sta attirando l’attenzione degli inquirenti. La nota, di cui si conosce solo la natura enigmatica, potrebbe essere stata lasciata con l’intento di fornire un’indicazione o una “dritta” riguardo al procedimento giudiziario. La sua provenienza e il contenuto preciso sono ancora oggetto di analisi, mentre si cercano eventuali collegamenti con le indagini in corso.

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