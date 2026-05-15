Delitto di Garlasco l’appunto misterioso | una dritta per la rapida archiviazione di Andrea?
Un appunto scritto a mano, risalente al periodo della prima indagine su Andrea Sempio, sta attirando l’attenzione degli inquirenti. La nota, di cui si conosce solo la natura enigmatica, potrebbe essere stata lasciata con l’intento di fornire un’indicazione o una “dritta” riguardo al procedimento giudiziario. La sua provenienza e il contenuto preciso sono ancora oggetto di analisi, mentre si cercano eventuali collegamenti con le indagini in corso.
Brescia, 15 maggio 2026 – Un appunto misterioso scritto a penna, da approfondire, risalente all’epoca della prima indagine su Andrea Sempio. L’inchiesta archiviata in tempo record nel marzo 2017 dopo la richiesta dell’allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Un appunto di una decina di righe di mano ignota, annotate con una grafia piccola e ordinata, in cui lo scrivente ha un lapsus e confonde Andrea Sempio con Alberto Stasi, chiamandoli entrambi Andrea. E su cui la procura di Brescia, che ipotizza un accordo corruttivo tra Venditti e Giuseppe Sempio (padre dell’attuale indagato) sta lavorando. C’è anche questo documento,.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Delitto di Garlasco: la nuova ricostruzione secondo i pm di Pavia
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