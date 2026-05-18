Cena con delitto l' ultima

Una serata che doveva essere un semplice evento si trasforma in un mistero quando la Signora Spencer viene trovata morta durante l’ultima Cena con Delitto organizzata da Panacea. La scena del crimine si svolge tra gli invitati, tutti sospettati e nessuno escluso, mentre le indagini cercano di risalire all’autore dell’omicidio. La voglia di scoprire chi si nasconde dietro il delitto si mescola alla paura di chi si trova ancora nel locale.

Sarà l’ultima! L’ultima Cena con Delitto da PanaceaLa Signora Spencer è stata assassinata ma il killer è ancora qui tra noi. tocca a te scoprire l’assassino!Venerdì 22 e sabato 30 maggio ritorna per l’ultima volta da Panacea la Cena con Delitto firmata Fatti d'Arte nella sua prima, originale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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LOMICIDIO DI JOSÈ GARRAMON | SCENA CON DELITTO

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