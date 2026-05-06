Un uomo di 53 anni, ex fidanzato della vittima, si è presentato questa mattina presso il comando dei carabinieri a Bergamo, accompagnato dal suo legale. La visita segue le indagini in corso riguardo alle fotografie scattate al loculo di Pamela Genini, che hanno sollevato alcuni dubbi tra gli investigatori. Al momento, non sono state rese note ulteriori dichiarazioni o dettagli sulle motivazioni dell'incontro.

Francesco Dolci si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo con la sua avvocata Eleonora Prandi. I carabinieri stanno indagando sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini al cimitero di Strozza (Bergamo).,, Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, al centro dell'attenzione ci sarebbero le fotografie scattate da Dolci al sepolcro dell'ex fidanzata. Otto immagini realizzate tra il 7 novembre 2025 e il 23 marzo 2026. L'ultimo scatto risale proprio al giorno della scoperta della profanazione, mentre la famiglia era al cimitero per il trasferimento del feretro. Dolci ha spiegato di essersi recato al cimitero nel tardo pomeriggio, dopo essere uscito da una caserma.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, Francesco Dolci in caserma: dubbi sulle fotografie scattate al loculo di Pamela Genini

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