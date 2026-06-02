Celebrata la Festa della Repubblica a Pisa | L' unità un' eredità da custodire

Notizia in breve

In piazza Mazzini a Pisa si è tenuta la cerimonia ufficiale per l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. La manifestazione è stata presieduta dal prefetto locale e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze armate, delle istituzioni civili e religiose. Durante l’evento, sono stati ricordati i valori di unità e libertà che rappresenta la festa nazionale. La celebrazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa con uno schieramento delle forze presenti.